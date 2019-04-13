"Зачистка ВСУ": военный эксперт оценил силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе

13 апреля 2019, 07:50

В Украине большинство политиков сосредоточивается на политико-дипломатическом разрешении конфликта на Донбассе, отметил бывший спикер Генштаба армии.

Эксперт полагает, что захваченные боевиками населенные пункты Донбасса не стоит освобождать с помощью армии
Захваченные боевиками населенные пункты Донбасса не стоит освобождать с помощью армии, полагает эксперт / Reuters

Бывший спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что идея с помощью армии освободить захваченные боевиками населенные пункты Донбасса — бред.

Для того, чтобы захватить город, его нужно полностью уничтожить, а высшее военно-политическое руководство Украины не хочет допустить потерь среди мирного населения, рассказал аналитик в эфире ObozTV.

Собеседник подчеркнул, что страна находится в состоянии турбулентности из-за выборов 2019, почти все кандидаты предлагают свои пути решения конфликта, но подавляющее большинство политиков сосредоточивается именно на политико-дипломатическом разрешении ситуации.

"…идея отправиться армией вперед, освобождая оккупированные населенные пункты от террористов, — это бред… Мы должны учитывать опыт современных вооруженных конфликтов. Для того, чтобы захватить город, его надо уничтожить полностью", — отметил эксперт.

Читайте такжеКравчук счел Донбасс "другой страной"Ранее победитель первого тура выборов президента Украины 2019 и шоумен Владимир Зеленский говорил, что украинское государство может победить в войне на Донбассе благодаря дипломатии, росту экономики и укреплению вооруженных сил.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. 

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Донбасс конфликт Владислав Селезнев
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