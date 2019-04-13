Медведчук категорично отреагировал на отстранение от освобождения военнопленных

Медведчук не собирается отдавать кому-либо переговоры с Россией / Reuters

Глава политсилы Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук не собирается уступать другому представителю Украины переговоры с Россией об освобождении пленных.

"Переговоры по освобождению украинских моряков как глава Политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я", - написал кум главы РФ в Twitter.

По словам Медведчука, граждане Украины сами могут увидеть, кто что предпринимает и какие результаты это дает. Также он подчеркнул, что будет придерживаться реализации мирного плана. Политик утверждает о важности освобождения, а не обмена пленных.

Напомним, президент Петр Порошенко потребовал от СБУ в течение суток рассмотреть целесообразность участия Виктора Медведчука в переговорах с Россией по освобождению украинских заложников и военнопленных. Он заявил, что кум главы Кремля не справился с возложенными на него обязанностями.