Оператор рекламы рассказал, как и почему в Украине появились борды с "концом" Порошенко

Те самые борды / соцсети

Плакаты с кандидатом в президенты Петром Порошенко и лаконичным слоганом "Конец" на бордах компании Доверие Аутдор появились в незаконном и самовольном порядке.

Такое сообщение опубликовал портал УП со ссылкой на представителей компании.

"Мы не исключаем, что эта провокация может быть связана с тем, что на прошлой неделе мы отказали в размещении рекламы с использованием изображения Порошенко на наших рекламоносителях, поскольку она нарушает закон", - заявили они.

Кроме того, в Доверии Аутдор сообщили, что в настоящее время самостоятельно убирают рекламу и предоставила необходимые данные правоохранителям.

Напомним, ранее борды с профилем Петра Порошенко были установлены в городе Черкассы. На них был изображен профиль мужской головы, очень похожий на профиль Порошенко - с лаконичной надписью "конец".

Позднее глава Департамента информполитики Администрации президента Владимир Горковенко весьма экспрессивно утверждал, что команда Порошенко не имеет абсолютно никакого отношения к этим биллбордам. Далее спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил о том, что сотрудники коммунальных служб будут убирать пресловутые борды - поскольку они установлены с нарушением законодательства.