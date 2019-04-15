В Сети обсуждают борд с "концом" Порошенко

Тот самый борд / aLitovko

В городе Черкассы установили билборд, копирующий стиль предвыборной рекламы действующего президента Украины Петра Порошенко.

На нем изображен профиль мужской головы, очень похожий на профиль Порошенко, с лаконичной надписью "конец".

В социальных сетях пользователи интернета предположили, что билборд заказали сторонники Владимира Зеленского — оппонента Порошенко во втором туре президентских выборов. Другие же полагаю, что борд — заявление самого президента в стиле незабвенного ельцинского "Я устал, я ухожу". Третьи увидели в билборде нарушение рекламного законодательства.

Позднее глава Департамента информполитики Администрации президента Владимир Горковенко заявил, что команда Порошенко не имеет абсолютно никакого отношения к билбордам с надписью "Конец", сообщает Громадське.

"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость", — заявил чиновник.

Позднее спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил о том, что сотрудники коммунальных служб будут убирать пресловутые борды - поскольку они размещены с нарушением законодательства.

"Ведь они не содержат информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", - отметил он.

Напомним, на минувшей неделе в Харькове разместили рекламные борды с Петром Порошенко, который как бы противостоит Владимиру Путину и фразой: "21 апреля. Решающий выбор". Такая предвыборная агитация вызвала большой скандал с резонансом в обществе.

Кроме того, во время брифинга спикер штаба действующего президента Олег Медведев показал общественности еще несколько вариантов бордов – с одиозным российским комиком Максимом Галкиным, а также с парами "Галкин – Владимир Зеленский" и "Зеленский – Путин".

Позднее в Сети появились фотографии того, как в Хмельницком поставили борды с "толстым" намеком на Зеленского.