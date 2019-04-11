"Какая война, когда "Зеленыечеловечки": в Хмельницком поставили борды с толстым намеком на Зеленского: опубликовано фото

Те самые борды / Главком

В Хмельницком установили борды с лозунгом: "5 лет агрессии России против Украины" и вопросом: "Какая же это гражданская война, когда "Зеленыечеловечки"?".

Об этом сообщает портал Главком со ссылкой на местных жителей. По их мнению, борды были установлены в ночь с 10 на 11 апреля и несут в себе толстый намек на шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, с большим отрывом выигравший первый тур выборов 2019.

Напомним, на этой неделе в Харькове разместили рекламные борды с Петром Порошенко, который как бы противостоит Владимиру Путину и фразой: "21 апреля. Решающий выбор". Они вызвали серьезный скандал и резонанс в обществе.

Далее, во время брифинга спикер штаба действующего президента Олег Медведев продемонстрировал еще несколько вариантов бордов – с одиозным российским комиком Максимом Галкиным, а также с парами "Галкин – Владимир Зеленский" и "Зеленский – Путин". По его словам, такие борды нужны для того, чтобы напомнить украинцам - в условиях серьезных вызовов Украине нужен сильный президент.