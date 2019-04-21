"Завалило": в Крыму выпал апрельский снег, опубликованы фото

В Крыму местами выпал снег / twitter.com/CrimeaUA1

В субботу, 20 апреля, захваченный Российской Федерацией Крым местами завалило снегом.

В Крыму снегом засыпало, в частности, трассу Симферополь — Ялта, написал блогер Крымский бандеровец.

По его данным, на полуострове завалило снегом самую высокую точку трассы Симферополь — Алушта — Ангарский перевал.

Также активист показал фотографии, на которых в Крыму запечатлен апрельский снег.

"Крым… местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (долина приведений под Алуштой)", — отметил блогер.

Напомним, в начале марта в Крыму была непогода — в Ялте (Южный берег Крыма) бушевал ураганный ветер, были повалены деревья, некоторые дома остались без крыш, часть ЮБК лишилась электричества.