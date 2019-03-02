В Крыму бушевал ураган: сорваны крыши, повалены деревья

В Ялте бушевала непогода / twitter.com/KrimRt

В пятницу, 1 марта, в захваченном Российской Федерацией Крыму в Ялте (Южный берег Крыма) была непогода.

В Ялте бушевал ураганный ветер — повалены деревья, некоторые дома остались без крыш, пишет Крым.Реалии со ссылкой на слова местных жителей.

По данным издания, из-за непогоды часть ЮБК осталась без света. Позже — в ночь на 2 марта — на полуострове скорость ветра уменьшилась.

В Ялте бушевала непогода / twitter.com/KrimRt

Напомним, в декабре 2018 года в Крыму из-за непогоды (порывистый ветер до 20-25 м/с, сильный дождь, переходящий в мокрый снег, обледенение) без электроснабжения в 138 населенных пунктах остались более 94 тысяч человек.