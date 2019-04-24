Заместитель генпрокурора Енин собрался в отставку – СМИ

Евгений Енин, которого обвиняли во вмешательстве в дело Курченко, намерен уйти из ГПУ / Фото: Lb.ua

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал заявление об отставке из ГПУ.

Как сообщил LB.ua источник в Генпрокуратуре, внезапное увольнение, вероятно, приведет к тому, что группа прокуроров Константина Кулика будет расформирована.

Напомним, в конце марта Енин отменил подозрения политикам, проходящим по расследованию уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим была незаконной. Он заявил, что содействует соратникам Курченко, чтобы главные фигуранты дела не покинули пределы страны.

Напомним, ранее Кулик заявлял, что окружение президента Петра Порошенко, а также руководство Генпрокуратуры (заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская) вмешивались в расследование "дела Курченко", в котором фигурирует окружение действующего главы государства.