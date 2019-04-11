Порошенко и его окружение вмешивались в расследование дела Курченко – прокурор Кулик

11 апреля 2019, 15:46

Представители АПУ и ГПУ содействовали преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича.

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Константин Кулик выдвинул новые обвинения против Петра Порошенко / Pivden.info

Президент Петр Порошенко, представители Администрации президента, ряд нардепов от БПП (Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давыденко), а также руководство Генпрокуратуры (заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская) вмешивались в расследование "дела Курченко", в котором фигурирует окружение действующего главы государства, заявил заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик.

Он подчеркнул, что лица, которые входят в АПУ и руководство ГПУ, содействовали преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича.

"По данному факту мной составлен рапорт на имя генерального прокурора Украины с необходимостью внесения ведомостей в ЕРДР о начале расследования в связи с выявленными обстоятельствами", - отметил Кулик во время пресс-конференции.

При этом в рапорте Кулика генеральному прокурору Украины Юрию Луценко напоминается о завершении расследования по ряду уголовных производств по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины по фактам совершения участниками преступной организации Януковича преступлений экономической направленности, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

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В документе подчеркивается, что уже сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

"Из тех, кому сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суды для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 человек судебные разбирательства дел продолжаются", - говорится в рапорте.

По данным Кулика, общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенного ущерба - более 1,5 млрд долларов США.

В рапорте также указывается, что к вмешательству в следствие также причастен лично Порошенко.

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Среди прочего в документе эпизодах фигурируют, в частности, украинский бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель председателя АПУ Алексей Филатов.

Напомним, ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.

В то же время, комментируя врученные подозрения, спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что прокурор Кулик, вручая "пидозры" Гонтаревой, Ложкину и другим, действовал с нарушением законодательства.

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прокуратура Петр Порошенко Сергей Курченко Константин Кулик
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