Турция поставит Украине тепловизоры для систем противотанкового вооружения

В Украине будет создан сервисный центр для обслуживания систем военной радиосвязи.
Турция поставит Украине охлаждающие тепловизоры для установки на системы управляемого противотанкового вооружения.
Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, также планируются очередные поставки средств защищенной радиосвязи.
Как напомнили в Укроборонпроме, турецкая компания Aselsan с 2017 года является основным поставщиком средств связи УКВ-диапазона для Вооруженных сил Украины, а Спецтехноэкспорт выполняет ряд экспортных поставок военной продукции украинского производства для Aselsan.
В 2018 году предприятия заключили первый в истории Украины офсетный контракт, который предусматривает ряд компенсаций при закупке турецких средств связи. Поэтому, кроме встречной торговли, при которой Aselsan закупает продукцию и услуги украинского ОПК, турецкая сторона передает Украины технологию криптования радиосвязи, систему управления боем и создает сервисный центр в Украине для обслуживания систем военной радиосвязи.
Контракты о поставках товаров военного назначения были подписаны между государственным предприятием Спецтехноэкспорт и турецкой компанией Aselsan.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина договорилась о продаже в Турцию танковых ракет.