Турция поставит Украине тепловизоры для систем противотанкового вооружения

Турция поставит тепловизоры для ПТРК ВСУ / segodnya.ua

Турция поставит Украине охлаждающие тепловизоры для установки на системы управляемого противотанкового вооружения.

Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, также планируются очередные поставки средств защищенной радиосвязи.

Как напомнили в Укроборонпроме, турецкая компания Aselsan с 2017 года является основным поставщиком средств связи УКВ-диапазона для Вооруженных сил Украины, а Спецтехноэкспорт выполняет ряд экспортных поставок военной продукции украинского производства для Aselsan.

В 2018 году предприятия заключили первый в истории Украины офсетный контракт, который предусматривает ряд компенсаций при закупке турецких средств связи. Поэтому, кроме встречной торговли, при которой Aselsan закупает продукцию и услуги украинского ОПК, турецкая сторона передает Украины технологию криптования радиосвязи, систему управления боем и создает сервисный центр в Украине для обслуживания систем военной радиосвязи.

Контракты о поставках товаров военного назначения были подписаны между государственным предприятием Спецтехноэкспорт и турецкой компанией Aselsan.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина договорилась о продаже в Турцию танковых ракет.