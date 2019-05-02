Украина договорилась о продаже в Турцию танковых ракет

2 мая 2019, 10:54

После первых поставок, Анкара будет самостоятельно производить ракеты

Стенд Спецтехноэкспорта на стенде международной оборонной выставки IDEF'19 в Стамбуле
Стенд Спецтехноэкспорта на стенде международной оборонной выставки IDEF'19 в Стамбуле / Спецтехноэкспорт

Турция закупит у Украины партию противотанковых ракет.

Покупателем стала турецкая госкорпорация Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, заключившая соглашение с украинской компанией Спецтехноэкспорт на поставку ракет для танковых пушек.

Как уточняется на сайте украинского госпредприятия, Анкара закупит ствольные управляемые ракеты Конус производства конструкторского бюро Луч калибром 120 миллиметров (единый стандарт НАТО).

В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки ракет Конус и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии, в результате частичного трансфера технологий, украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK, уточняется на сайте Спецтехноэкспорта.

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Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также другие условия реализации договоренностей. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели.

Справка: Управляемая ракета  разработана ГП ГККБ ЛУЧ для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО 120 мм. Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони. 

Ранее генерал рассказал о производстве в Украине электромагнитного оружия.

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оружие ракеты вооружение Турция Спецтехноэкспорт КБ Луч Украина
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