Генерал рассказал о производстве в Украине электромагнитного оружия

Украина производила и продавала электромагнитное оружие, сообщил генерал / Главред

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко сообщил, что Украина и раньше разрабатывала и производила электромагнитное оружие.

Украинское государство продавало магнитное оружие за границу, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, за годы независимости Украины в стране появлялись разработки в военно-промышленном комплексе даже мирового уровня, в том числе и разработки электромагнитного оружия.

"Однако в виду того, что до 2014 года выделялось крайне мизерное финансирование на армию, для нее закупались лишь единичные экземпляры — просто, чтобы показывать странам-покупателям, что эти образцы есть на вооружении у украинской армии", — сказал он. Читайте также"Достать ракетами до Урала": эксперт рассказал, каким оружием Украина может сдержать РФ

Кандидат военных наук подчеркнул, что отсутствие возможности закупить в достаточном количестве такое оружие для армии в нашей стране традиционно объяснялось неимением денег, и это — "порочная практика".

"Так что магнитное оружие было и раньше: оно и разрабатывалось, и производилось, и продавалось Украиной за рубеж", — добавил профессор.

Напомним, в конце марта в пресс-службе Спецтехноэкспорта, который входит в состав госконцерна Укроборонпром, сообщили, что предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия.