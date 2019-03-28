В Украине создали электромагнитное оружие

ВСУ / Минобороны Украины

Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных. Об этом сообщает пресс-служба Спецтехноэкспорта.

Для проведения разработки нового типа оружия, Спецтехноэкспорт заключил соглашение с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, а также создает значительные препятствия ее штатному функционированию.

Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

Электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ получили 420 единиц новейшего вооружения – в том числе танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки.