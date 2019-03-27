Российский ядерный беспилотник будет готов к военным действиям через 8 лет – CNBC

Ядерный беспилотник "Посейдон" / Русский диалог

Подводный дрон, вооруженный ядерной боеголовкой, должен присоединиться к российскому ядерному арсеналу не ранее 2027 года. Об этом сообщили CNBC источники, знакомые с прогнозами разведки США.

В ноябре 2018 года Кремль провел 11-е и последнее испытание нового ядерного оружия, получившего название "Посейдон", которое может самостоятельно перемещаться после спуска с подводной лодки.

"В основном мы имеем дело с российской подводной лодкой, которую трудно обнаружить. У россиян есть амбиции использовать автономное подводное транспортное средство с ядерным оружием в качестве оружия возмездия, если их наземное ядерное оружие будет нейтрализовано во время войны", - утверждают источники американского издания.

Российские государственные СМИ ранее объявили, что российский флот поставит на боевую службу не менее 30 дронов "Посейдон". Подводный беспилотник был одним из шести видов оружия, о котором хвастался президент России Владимир Путин во время общенационального обращения в марте 2018 года. CNBC стало известно, что из этого оружия - гиперзвуковая глиссада и крылатая ракета воздушного базирования, будут готовы к 2020 году.

Читайте такжеПроизводители "Калашникова" создали революционный беспилотник - The Washington PostГиперзвуковая глиссирующая машина, получившая название "Авангард", предназначена для установки на межконтинентальную баллистическую ракету. После запуска она использует аэродинамические силы, чтобы подняться на поверхность атмосферы.

В предыдущих отчетах разведки США отмечалось, что Авангард, вероятно, достигнет боеспособности к 2020 году и это является значительным шагом, позволяющим Кремлю превзойти США и Китай в этом отношении.

В свою очередь, крылатая ракета воздушного базирования "Кинжал" прошла испытания не менее трех раз, а также была установлена ​​и запущена 12 раз с российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.