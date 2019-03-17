США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

Boeing B-52H Stratofortress ВВС США / Wikimedia

США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты.

Как сообщает Интерфакс, в субботу после трансатлантического перелета с авиабазы Барксдейл в Англию с разницей в несколько часов прибыли два бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Позже на авиабазе Фэрфорд приземлились еще четыре таких бомбардировщика. Отмечается, что такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress выполнил маневры возле границ РФ в районе Балтики.