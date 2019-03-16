К границам РФ подлетел ядерный бомбардировщик США

Boeing B-52H Stratofortress ВВС США / Wikimedia

Возле границ РФ в районе Балтики выполнил маневры стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов PlaneRadar.

Самолет сымитировал бомбардировку Балтийского флота. Кроме того, PlaneRadar обнаружил противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon, который проводил разведку вдоль российского побережья Черного моря.

Boeing B-52H Stratofortress может нести различные виды оружия, в том числе ядерное.

Ранее сообщалось, что Вашингтон расширил антироссийские санкции из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Ограничительные меры введены, в частности, против замглавы погранслужбы России Геннадия Медведева и начальника погрануправления ФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Сергея Станкевича.