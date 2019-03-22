Американские СМИ узнали о планах России испытать гиперзвуковые ракеты на полигоне

Самолет с ракетой Кинжал / Википедия

По данным внешней разведки США, около двадцати российских гиперзвуковых ракет были перекинуты на испытательный полигон.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты американского канала CNBC со ссылкой на собственный информированный источник.

"Это показывает, что у них есть амбиции по разработке этого оружия, и что они расставили приоритеты именно для этой конкретной программы. Россияне в целом решили, что их устраивает разработка, и теперь сосредоточатся на тойной доводке оружия путем испытаний", − сообщил он.

По данным американским разведчиков, гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля" под кодовым наименованием Кинжал, прошла испытания не менее трех раз.

Напомним, ранее Россия развернула ядерные ракеты у границы с Украиной. Позднее стало известно, что россияне разрабатывают аналог американской противотанковой ракеты Javelin.