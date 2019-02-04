Россия разрабатывает аналог американской ракеты Javelin

Россия хочет создать свои Javelin / Фото: defence-blog.com

В России приступили к разработке собственного варианта переносной противотанковой ракетно-боевой системы.

Как сообщает Defence Blog со ссылкой на слова председателя научно-технического комитета Главного управления ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, в ближайшее время планируется разработка унифицированных носимых и многоцелевых самоходных противотанковых ракетных систем, в которых реализованы принципы быстрого реагирования.

По словам представителя Минобороны Романа Спирина, новые ракеты после запуска не будут требовать дополнительных указаний, таких как освещение цели или проводное наведение. В них будут реализованы принципы быстрого реагирования и стрельбы по принципу "выстрелил и забыл".

Ожидается, что новые возможности позволят эффективно использовать комплекс при ведении боя в урбанизированной местности и значительно расширить боевые возможности оружия этого класса. Заявленные характеристики комплекса идентичны американскому ПТРК FGM-148 Javelin.

Данные ракеты можно будет применять в закрытых помещениях с технологией "мягкого пуска", поскольку двигатель ракеты включается на безопасном для оператора расстоянии.

Как известно, сейчас одной из самых современных российских противотанковых ракет является "Корнет" с лазерной системой наведения.

Напомним, в США заявили, что в случае масштабного вторжения российской армии в Украину американские противотанковые комплексы "Джавелин" не внесут существенное изменение в ход боевых действий.