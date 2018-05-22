"Уничтожили цели". Опубликованы эффектные фото испытаний ракетных комплексов Javelin

На полигоне Вооруженных сил Украины успешно прошли испытания американских противотанковых управляемых ракетных комплексов Javelin и украинских "Стугна".

"Украинская "Стугна" и американский "Джавелин" точно и надежно уничтожили цели", - цитирует пресс-служба СНБО секретаря Александра Турчинова.

Представитель ведомства подчеркнул, что огонь велся не по макету, а по реальному танку, поэтому учения были максимально приближены к реальным военным условиям.

Напомним, во время первых испытаний Javelin президент Петр Порошенко отметил, что "это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск".