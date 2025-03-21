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Киркоров в слезах: в России хоронят отца-путиниста Бедроса

Алена Кюпели
21 марта 2025, 12:35
785
В террористической России прощаются с путинистом и украинофобом Бедросом Киркоровым.
Киркоров на похоронах отца
Киркоров на похоронах отца / Фото Википедия, Стархит

Кратко:

  • Что говорил Киркоров о смерти отца
  • Кто приехал на похороны Бедроса

Сегодня, 21 марта в террористической России хоронят отца популярного российского певца Филиппа Киркорова Бедроса. О его кончине стало известно 18 марта. Он умер в возрасте 92 лет от осложнений пневмонии.

Сегодня многие российские артисты прибыли на отпевание пенсионера, который люто ненавидел Украину.

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Киркоров с детьми на похоронах отца
Киркоров с детьми на похоронах отца / Фото Стархит

Сам Филипп Киркоров прибыл на похороны с детьми - Аллой-Викторией и Мартином. Певец не раз рассказывал, что, когда не стало его матери, его не было в это время рядом с ней — артист выступал на концерте. И сейчас история повторилась вновь.

Киркоров с детьми на похоронах отца
Киркоров с детьми на похоронах отца / Фото Стархит

"Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится, я профессионал. Это меня преследует по жизни, ведь когда мама умерла, мы похоронили и в этот же день я улетел в Израиль, потому что там был концерт в Иерусалиме — очень символичное место. Уже и "Зайку" пел, радовал народ… А потом меня накрыло. Такова доля артиста, все это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чем не подозревать. Так и в этот раз", - оправдывает путинист.

Путинист Киркоров хоронит отца
Путинист Киркоров хоронит отца / Фото Стархит
Путинист Киркоров хоронит отца
Путинист Киркоров хоронит отца / Фото Стархит
Путинист Киркоров хоронит отца
Путинист Киркоров хоронит отца / Фото Стархит

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Ранее также стало известно о том, что путинист Бедрос Киркоров оправдывал убийства мирного народа и называл Россию "Божьим государством".

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Кто такой Бедрос Киркоров?

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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