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Инсайдер рассекретил информацию о Кейт Миддлтон и четвертом ребенке

Алена Кюпели
22 марта 2025, 09:42
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Королевский эксперт раскрыл, что происходит за стенами дворца.
принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям, оказывается, четвертый ребенок Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Что вытворяет Уильям
  • Как с этим справляется Кейт Миддлтон

По словам королевского эксперта, Кейт Миддлтон отлично справляется с "истериками" своего мужа принца Уильяма, обращаясь с ним как с "четвертым" ребенком.

"Иногда Уильям немного раздражается и впадает в истерику, если что-то не делается так, как он хочет (как наследник британского престола)", — заявил Том Куинн, которого цитирует Page Six.

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Автор "Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг" заявил, что 43-летняя Миддлтон "очень хорошо справляется" с 42-летним Уильямом так же, как она воспитывает их троих детей: 11-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи.

Кейт обращается с мужем, как с четвертым ребенком
Кейт обращается с мужем, как с четвертым ребенком / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"И поэтому среди персонала ходит шутка, что Кейт относится к Уильяму как к четвертому ребенку, потому что он иногда ведет себя как один из них", — утверждает Куинн.

Сотрудник королевской администрации сказал писателю, что они "не знают", где был бы Уильям без своей жены.

Кейт обращается с мужем, как с четвертым ребенком
Кейт обращается с мужем, как с четвертым ребенком / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"В течение всей ее жизни она не получала всего, поэтому она успокаивает его, когда он немного капризничает", — объяснила сотрудница. "Она говорит, что иногда с ним приходится обращаться как с ее четвертым ребенком!"

Бывший помощник сказал Куинну, что и Уильям, и его отец, король Карл III, "очень быстро раздражаются", так как они привыкли, чтобы за них все делали, и поэтому "очень придирчивы".

"Люди, за которых все делают с детства, как правило, довольно избалованы и склонны к приступам раздражения, потому что они понятия не имеют, сколько работы требуется для стирки и глажки, полировки и шитья, когда они никогда ничего этого не делали сами", — сказал второй источник в "Да, мэм".

Кейт обращается с мужем, как с четвертым ребенком
Кейт обращается с мужем, как с четвертым ребенком / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

Другой сотрудник подтвердил, что британский монарх, 76 лет, и его старший сын "склонны к истерикам", если "что-то делается не так, как им нравится".

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Как ранее писал Главред, ранее впечатляющее появление появление принцессы Уэльской на этой неделе заставило королевского эксперта Ричарда Эдена вспомнить первый момент встречи с Кейт.

Ранее также стало известно о том, что принц Уильям отправился за границу без Кейт Миддлтон в свою первую международную поездку в этом году. Принц Уэльский объявил в среду, что он выполнит свои обязанности главнокомандующего Мерсийского полка, отправившись в Эстонию.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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