Путин приказал украинцам 'легализоваться' или уехать: в Британии раскрыли опасность

Кремль продолжает незаконно включать в состав РФ украинские территории, нарушая международное право.

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Путин подписал новый указ об украинцах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео,

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Путин обязал украинцев в РФ и на оккупированных территориях до 10 сентября 2025 года "легализоваться" или выехать

Указ направлен на принудительный выезд тех украинцев, которые отказываются принимать российское гражданство и паспорта

Британская разведка считает это попыткой принудительной русификации и уничтожения украинской культуры

Глава Кремля Владимир Путин издал указ, по которому граждане Украины, которые "незаконно находятся в России", обязаны выехать до 10 сентября или "легализоваться". Этот указ касается не только украинцев, которые находятся в России, но и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в X.

Разведка Британии отметила, что 20 марта 2025 года Путин подписал указ, который обязал граждан Украины, проживающих в России или на оккупированной Россией украинской территории, "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".

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Британцы утверждают, что "почти наверняка" настоящей целью этого указа является принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины украинских граждан, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство". Таким образом Кремль продолжает политику насильственной русификации, направленной на стирание украинской культуры.

"Путин и российское высшее руководство продолжают преследовать политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, что является частью долговременных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", - говорится в анализе.

Разведка также подчеркнула, что Россия незаконно включает в состав своей территории как оккупированные, так и неоккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крым. Такая практика нарушает международно признанные границы Украины и противоречит обязательствам России по признанию независимости Украины после распада СССР.

Указ и планы Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, 20 марта диктатор Владимир Путин подписал указ, который обязывает граждан Украины, находящихся в России и на оккупированных территориях, до 10 сентября 2025 года "урегулировать" свой правовой статус или выехать. Те, кто не согласятся принять российское гражданство, рискуют быть депортированными.

Украинский Центр национального сопротивления назвал этот указ очередным шагом репрессий против украинцев.

Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов утверждает, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время и не планирует завершать войну против Украины, надеясь на изменение ситуации в пользу России. Он считает, что идея компромиссного завершения войны - это иллюзия, которая существует только в головах мечтателей, в частности Дональда Трампа.

Кроме этого, российские войска на Ореховском направлении пытаются захватить плацдармы и господствующие высоты вблизи Степного и Лобкового. Это позволит им осуществлять артобстрелы пригородов Запорожья и контролировать коммуникационные пути на восток Украины, сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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