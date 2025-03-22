Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин приказал украинцам "легализоваться" или уехать: в Британии раскрыли опасность

Руслана Заклинская
22 марта 2025, 16:39
463
Кремль продолжает незаконно включать в состав РФ украинские территории, нарушая международное право.
Путин приказал украинцам 'легализоваться' или уехать: в Британии раскрыли опасность
Путин подписал новый указ об украинцах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео,

Главное:

  • Путин обязал украинцев в РФ и на оккупированных территориях до 10 сентября 2025 года "легализоваться" или выехать
  • Указ направлен на принудительный выезд тех украинцев, которые отказываются принимать российское гражданство и паспорта
  • Британская разведка считает это попыткой принудительной русификации и уничтожения украинской культуры

Глава Кремля Владимир Путин издал указ, по которому граждане Украины, которые "незаконно находятся в России", обязаны выехать до 10 сентября или "легализоваться". Этот указ касается не только украинцев, которые находятся в России, но и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в X.

Разведка Британии отметила, что 20 марта 2025 года Путин подписал указ, который обязал граждан Украины, проживающих в России или на оккупированной Россией украинской территории, "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".

видео дня

Британцы утверждают, что "почти наверняка" настоящей целью этого указа является принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины украинских граждан, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство". Таким образом Кремль продолжает политику насильственной русификации, направленной на стирание украинской культуры.

"Путин и российское высшее руководство продолжают преследовать политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, что является частью долговременных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", - говорится в анализе.

Разведка также подчеркнула, что Россия незаконно включает в состав своей территории как оккупированные, так и неоккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крым. Такая практика нарушает международно признанные границы Украины и противоречит обязательствам России по признанию независимости Украины после распада СССР.

Указ и планы Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, 20 марта диктатор Владимир Путин подписал указ, который обязывает граждан Украины, находящихся в России и на оккупированных территориях, до 10 сентября 2025 года "урегулировать" свой правовой статус или выехать. Те, кто не согласятся принять российское гражданство, рискуют быть депортированными.

Украинский Центр национального сопротивления назвал этот указ очередным шагом репрессий против украинцев.

Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов утверждает, что российский диктатор Владимир Путин затягивает время и не планирует завершать войну против Украины, надеясь на изменение ситуации в пользу России. Он считает, что идея компромиссного завершения войны - это иллюзия, которая существует только в головах мечтателей, в частности Дональда Трампа.

Кроме этого, российские войска на Ореховском направлении пытаются захватить плацдармы и господствующие высоты вблизи Степного и Лобкового. Это позволит им осуществлять артобстрелы пригородов Запорожья и контролировать коммуникационные пути на восток Украины, сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Читайте также:

Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оккупация оккупированные территории Владимир Путин новости Украины Путин новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Оккупанты сдаются в плен на "горячем" направлении - военный

Оккупанты сдаются в плен на "горячем" направлении - военный

16:58Фронт
Путин приказал украинцам "легализоваться" или уехать: в Британии раскрыли опасность

Путин приказал украинцам "легализоваться" или уехать: в Британии раскрыли опасность

16:39Война
Украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области - ISW

Украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области - ISW

15:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

17:33

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

16:58

Оккупанты сдаются в плен на "горячем" направлении - военный

16:41

Россияне во время переговоров боятся новой операции ВСУ на территории РФ - Тимочко

16:39

Путин приказал украинцам "легализоваться" или уехать: в Британии раскрыли опасность

15:59

Где 3 отличия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
15:55

За благодарность "аварийкой" могут оштрафовать: что нужно знать водителям

15:44

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили редкую установку оккупантов

15:38

Вернуться в форму: жена Тигипко рассказала, как отказалась от напитка и похуделаВидео

15:34

Выстрелили 16 раз: в Луганске убит пособник "Ахмата"

Реклама
15:28

Украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области - ISW

15:01

Виноград из черенка: как получить первый урожай за три года

14:59

Китайский гороскоп на завтра 23 марта: Быкам - обиды, Козлам - слабость

14:56

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду

14:52

Названы цели обстрелов: РФ истерически грозит Украине новыми ударами

14:29

РФ изменила тактику обстрелов Украины: эксперт предупредил о новой угрозе с воздуха

14:19

Звезда "Игры Престолов" назвала свой неизлечимый диагноз

14:10

Деньги сами пойдут в руки: какие ТОП-3 знака разбогатеют до конца марта

13:50

Штурмовики РФ заходят с флангов: в ВСУ назвали самое "горячее" направление

13:37

Китай рассматривает возможность отправить миротворцев в Украину: Welt раскрыло детали

13:34

Почему коты панически боятся воды: неожиданный ответ ветеринара

Реклама
13:30

Яйца будут по карману каждому: эксперт назвал дату, когда продукт подешевеет

13:19

Как элегантно есть киви, арбуз, абрикосы и вишни: правила этикетаВидео

12:56

"Перемалываем врага": комполка ВСУ рассказал о потерях РФ в Курской области

12:44

В РФ скончалась популярная звезда советского киноВидео

12:38

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

12:37

Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

12:24

Сигареты будут стоить намного больше: Зеленский подписал соответствующий закон

11:50

Переговоры об окончании войны: Костенко назвал ключевое условиеВидео

11:46

В Третьей штурмовой оценили идею снижения мобилизационного возраста до 55 лет

11:19

Чем отличаются два воина: только люди с "зрением орла" угадают за 15 секунд

11:06

Урожай будет уже в первую неделю июля: как вырастить здоровую рассаду арбузов

10:40

Встреча Трампа с Путиным: Уиткофф назвал вероятные сроки переговоров

10:38

"Путин тянет время": эксперт озвучил коварный план российского диктатора

10:32

РФ одним ударом унесла жизни целой семьи: детали циничной атаки на ЗапорожьеФото

10:09

Иракли Макацария впервые показал новорожденную дочку

10:00

"Да, они договорились об этом": в США сказали, когда состоятся выборы в Украине

09:50

Возросло число жертв и раненых: детали массированного удара дронов РФВидео

09:42

Инсайдер рассекретил информацию о Кейт Миддлтон и четвертом ребенке

09:27

Попадание в жилые дома и промышленный объект: дроны сильно атаковали Россию

09:15

Трамп заявил, что может дать Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной

Реклама
09:07

Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожаяВидео

08:53

РФ атакует Украину ударными БПЛА с новой тактикой: эксперт о главной опасности

08:10

Новые условия перемирия от РФмнение

07:57

"Мы уже недалеко от этого": Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине

07:50

Россияне продвинулись на востоке: в DeepState сообщили подробности

07:10

Распространенная ошибка водителей: почему не стоит резко тормозить перед ямой

06:10

Оккупанты использовали новую тактику ударовмнение

05:46

Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

05:07

Что делать, если стиральная машина не отжимает: простые шаги к решению проблемы

04:35

Как правильно - "ранішній" или "ранковий": ответ удивитВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять