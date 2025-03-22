Звезда "Игры Престолов" назвала свой неизлечимый диагноз

Рэмси даже рассказала, что ее диагноз улучшил ее актерскую игру.

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Актриса сделала неожиданное признание / Коллаж Главред, фото Vogue

Кратко:

Какой диагноз назвала актриса

Где она снималась

Английская актриса Белла Рэмси рассказала, что ей поставили диагноз аутизм.

В четверг в интервью британскому Vogue звезда "Одни из нас", откровенно рассказала о своем диагнозе.

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Прежде чем раскрыть, что ей диагностировали аутизм, Рэмси заявила: "Я немного говорила о нейроотличиях раньше, но всегда по какой-то причине не хотела этого делать".

Белла Рэмси назвала свой диагноз / Фото Instagram/bellaramseydaily

В публикации говорится, что Рэмси обратилась за психиатрической экспертизой после того, как член съемочной группы с ребенком-аутистом предположил, что у Рэмси также аутизм. Кроме того, они заявили, что диагноз подтвердил подозрение, о котором Рэмси "всегда думала".

Рэмси даже рассказала, что ее диагноз улучшил ее актерскую игру.

"Я всегда наблюдала за людьми и делала заметки. Мне было легче играть, потому что мне пришлось больше узнать о том, как общаться и социализироваться с другими людьми с помощью рук", — заявила она.

Белла Рэмси назвала свой диагноз / Фото Instagram/bellaramseydaily

Наличие расписания и набора инструкций также помогает, отметила она, заявив: "У меня есть время для звонков, и мне говорят, что надеть, как стоять, где стоять и что есть".

В целом, Рэмси считает диагноз "освобождением", поскольку он "позволяет идти по миру с большим изяществом по отношению к себе, несмотря на то, что я не могу выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнять все остальные".

Белла Рэмси назвала свой диагноз / Фото Instagram/bellaramseydaily

"Как человек с аутизмом, я узнала, как ориентироваться в мире", — продолжила она. "Нет никаких оправданий для людей, которые не знают об этом".

Рэмси наиболее известна по своей роли в "Последних из нас" на HBO, телесериале, основанном на известной видеоигре с таким же названием, и в котором также снимается Педро Паскаль. Рэмси также играла Лианну Мармонт в трех сезонах "Игры престолов".

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