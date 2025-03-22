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В РФ скончалась популярная звезда советского кино

Алена Кюпели
22 марта 2025, 12:44
396
Малахов сообщил о смерти российской актрисы Ларисы Голубкиной.
Лариса Голубкина умерла
Лариса Голубкина умерла / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

  • От чего умерла Лариса Голубкина
  • Чем она прославилась

22 марта стало известно о том, что скончалась 85-летняя звезда советского кино и вдова популярного российского актера Андрея Миронова - Лариса Голубкина.

Как пишут российские пропагандисты, последние годы актриса тяжело болела: в октябре 2024-го врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови и присвоили паллиативный статус.

Ларисе Голубкиной было 85 лет
Ларисе Голубкиной было 85 лет / Фото Стархит

Из-за тяжелого недуга артистка не могла ходить, поэтому передвигалась в инвалидном кресле. У нее также были нарушены слух и зрение. Она находилась под постоянным присмотром сиделки.

На счету Голубкиной 38 работ в кино. Она дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" (1962 год). Роль Шурочки Азаровой сделала ее известной.

Гусарская Баллада
Гусарская Баллада / Фото Стархит

О смерти актрисы сообщила российский телеведущий Андрей Малахов. "Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина…" — написал Андрей Малахов.

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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно о том, что легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в ​​среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления.

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