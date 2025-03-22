В РФ скончалась популярная звезда советского кино

Малахов сообщил о смерти российской актрисы Ларисы Голубкиной.

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Лариса Голубкина умерла / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

От чего умерла Лариса Голубкина

Чем она прославилась

22 марта стало известно о том, что скончалась 85-летняя звезда советского кино и вдова популярного российского актера Андрея Миронова - Лариса Голубкина.

Как пишут российские пропагандисты, последние годы актриса тяжело болела: в октябре 2024-го врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови и присвоили паллиативный статус.

Ларисе Голубкиной было 85 лет / Фото Стархит

Из-за тяжелого недуга артистка не могла ходить, поэтому передвигалась в инвалидном кресле. У нее также были нарушены слух и зрение. Она находилась под постоянным присмотром сиделки.

На счету Голубкиной 38 работ в кино. Она дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" (1962 год). Роль Шурочки Азаровой сделала ее известной.

Гусарская Баллада / Фото Стархит

О смерти актрисы сообщила российский телеведущий Андрей Малахов. "Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина…" — написал Андрей Малахов.

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