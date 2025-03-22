В Третьей штурмовой оценили идею снижения мобилизационного возраста до 55 лет

Будущее украинской армии за молодым поколением, считает Максим Жорин.

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Жорин сделал заявление об уменьшении предельного призывного возраста / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Ключевые тезисы Жорина:

Уменьшение предельного призывного возраста - идея неплохая

Армия в целом должна быть моложе

В Украине неоднократно поднимали вопрос о снижении призывного возраста с 60 до 55 лет. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Максим Жорин написал в своем Telegram, что уменьшение предельного призывного возраста - идея неплохая.

При этом он добавил, что стоило бы только оставить возможность добровольно заключать контракты после 55 лет.

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"Если это специалист - и не обязательно военный специалист, главное, нужный сейчас в армии - если чувствует силу и здоровье выполнять задачи, то почему нет. Знаю много людей в армии на разных должностях такого возраста, которые очень эффективны", - написал Жорин.

Заместитель командира считает, что армия должна быть "молодой".

"И мы можем об этом говорить на опыте Третьей штурмовой, которая является одной из самых молодых по личному составу. К нам молодежь приходит добровольно, что значительно повышает мотивационный уровень и результативность на поле боя всего подразделения", - подчеркнул полковник.

Жорин добавил, что сейчас в Третьей штурмовой бригаде уже достаточно много молодых офицеров, по 20-25 лет, которые занимают руководящие должности. По его словам, молодежь имеет больший боевой опыт, чем подавляющее количество генералов в армии.

Он убежден, что за молодым поколением будущее украинской армии.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, ранее Жорин писал, что мобилизационный возраст в Украине стоит снижать, но для этого необходимо создать соответствующие условия. По его словам, чтобы уменьшить мобилизационный возраст, нужно четко определить сроки службы по контракту для молодежи.

В то же время командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным Мося считает, что вместо того, чтобы снижать мобилизационный возраст, следовало бы сосредоточить усилия на эффективной подготовке бойцов, их грамотной мотивации, а также комплексных реформах в мобилизационной системе.

Недавно Главред писал, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что временное прекращение огня не предусматривает отмену мобилизации или военного положения. В течение этого времени РФ может продолжить накопление сил, планировать операции и продолжать расшатывать Украину изнутри.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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