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Выстрелили 16 раз: в Луганске убит пособник "Ахмата"

Виталий Кирсанов
22 марта 2025, 15:34
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В Луганске уничтожен совладелец кафе "Кавказ" Джейхун Саламов.
Луганск
В Луганске убит пособник "Ахмата"/ коллаж: Главред, фото: telegraf.com, t.me/atesh_ua

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Во временно оккупированном Луганске ликвидировали пособника "Ахмата". Неизвесные во время разборок выстрелили в него 16 раз. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

В Луганске уничтожен совладелец кафе "Кавказ" Джейхун Саламов, 1973 г. р., уроженец Азербайджана.

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"На него было совершено нападение в конце февраля - киллер расстрелял его прямо в автомобиле. Было произведено 16 выстрелов, Саламов получил тяжелые ранения и позже умер", - говорят партизаны.

По информации агента "АТЕШ", это была уже третья попытка его ликвидации."Нападавший и его соучастник, предоставивший оружие, также являются этническими азербайджанцами. Один из них был задержан в московском аэропорту перед вылетом", - уточняют партизаны.

Саламов вместе со вторым владельцем упомянутого кафе - Шарифовым Эмином Юсиф с начала оккупации в 2014 году активно сотрудничали с российскими войсками. Они предоставляли помещения кафе для совещаний, организовывали питание для военных и лично занимались вербовкой сограждан в отряды "Ахмат" и другие подразделения Кадырова.

"Их заведение стало излюбленным местом остановки кадыровских боевиков и комбатов, а также точкой сбора лояльных путинскому режиму элементов", - рассказали партизаны.

Это место, как уточняют в "АТЕШ", давно утратило статус гражданского объекта - оно функционирует как прикрытие для военной деятельности и вербовки. Именно в кафе "Кавказ" 30 мая 2022 года во время "совещания" был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов ("Туман"), командир 1-го армейского корпуса ВС РФ.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье. Слишком сложной задачей выглядит также форсирование Днепра и захват Херсона.

Как писал Главред, ранее сообщалось об угрозе захвата плацдармов на Запорожье. Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты.

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Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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