Выстрелили 16 раз: в Луганске убит пособник "Ахмата"

Вы узнаете:
- Обстятельства смерти оккупанта
- Чем знаменито кафе, в котором убили оккупанта
Во временно оккупированном Луганске ликвидировали пособника "Ахмата". Неизвесные во время разборок выстрелили в него 16 раз. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
В Луганске уничтожен совладелец кафе "Кавказ" Джейхун Саламов, 1973 г. р., уроженец Азербайджана.
"На него было совершено нападение в конце февраля - киллер расстрелял его прямо в автомобиле. Было произведено 16 выстрелов, Саламов получил тяжелые ранения и позже умер", - говорят партизаны.
По информации агента "АТЕШ", это была уже третья попытка его ликвидации."Нападавший и его соучастник, предоставивший оружие, также являются этническими азербайджанцами. Один из них был задержан в московском аэропорту перед вылетом", - уточняют партизаны.
Саламов вместе со вторым владельцем упомянутого кафе - Шарифовым Эмином Юсиф с начала оккупации в 2014 году активно сотрудничали с российскими войсками. Они предоставляли помещения кафе для совещаний, организовывали питание для военных и лично занимались вербовкой сограждан в отряды "Ахмат" и другие подразделения Кадырова.
"Их заведение стало излюбленным местом остановки кадыровских боевиков и комбатов, а также точкой сбора лояльных путинскому режиму элементов", - рассказали партизаны.
Это место, как уточняют в "АТЕШ", давно утратило статус гражданского объекта - оно функционирует как прикрытие для военной деятельности и вербовки. Именно в кафе "Кавказ" 30 мая 2022 года во время "совещания" был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов ("Туман"), командир 1-го армейского корпуса ВС РФ.
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Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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