Иракли Макацария впервые показал новорожденную дочку

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Иракли Макацария показал дочку / Коллаж Главред, Фото instagram.com/maqatsa

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария, который совсем недавно показал, как выглядит его старший сын Георгий, впервые показал свою крошечную новорожденную дочку Нино.

На своей странице в Instagram, он выложил фото, где они позируют всем семейством: его жена Лиза Чичуа, сын Гия, и сам грузинский бизнесмен с дочкой Нино.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми / Фото Instagram/maqatsa

К слову, Макацария только недавно показал старшего сына. Его поклонников умилили роскошные кудри маленького мальчика, который очень похож на свою маму.

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Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми / Фото Instagram/maqatsa

Похоже, что пара сделала новую семейную фотосессию, чтобы запечатлеть, как растут их дети.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми / Фото Instagram/maqatsa

В комментарии пришли украинские и грузинские поклонники пары, которые написали множество комментариев звездному семейству.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми / Фото Instagram/maqatsa

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