Иракли Макацария впервые показал новорожденную дочку

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария, который совсем недавно показал, как выглядит его старший сын Георгий, впервые показал свою крошечную новорожденную дочку Нино.
На своей странице в Instagram, он выложил фото, где они позируют всем семейством: его жена Лиза Чичуа, сын Гия, и сам грузинский бизнесмен с дочкой Нино.
К слову, Макацария только недавно показал старшего сына. Его поклонников умилили роскошные кудри маленького мальчика, который очень похож на свою маму.
Похоже, что пара сделала новую семейную фотосессию, чтобы запечатлеть, как растут их дети.
В комментарии пришли украинские и грузинские поклонники пары, которые написали множество комментариев звездному семейству.
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