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Урожай будет уже в первую неделю июля: как вырастить здоровую рассаду арбузов

Анна Ярославская
22 марта 2025, 11:06
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Как правильно выращивать арбузы в домашних условиях? Все секреты раскрыл опытный огородник.
Арбуз, рассада арбуза
Как правильно выращивать рассаду арбуза / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно замачивать семена арбуза
  • Почему вытягивается рассада арбуза
  • Чем подкормить рассаду перед высадкой в открытый грунт

Арбуз - популярная летняя ягода, которую любят и дети, и взрослые. Если у вас есть дачный участок или огород, то арбуз легко вырастить самостоятельно. На Youtube-канале Зелёная планета описали процесс выращивания этой культуры.

К слову, если вы хотите вырастить арбузы на дачном участке, стоит знать, что нельзя сажать рядом с арбузами и на каком расстоянии размещать их в открытом грунте. Детальнее читайте в материале: Арбузы будут огромными, сладкими и сочными: что положить в лунку при посадке.

Что нужно для выращивания арбузов

Первое, с чего нужно начать, это определиться с сортами. Для каждой области есть свои районированные сорта. Поэтому зайдите в интернет и найдите информацию о том, какие арбузы хорошо растут именно в вашем регионе.

Важный пункт при выращивании арбузов - это замачивание семян. Делать это необходимо, поскольку всхожесть у арбузов не всегда стопроцентная, иногда бывает и 30, и 40 процентов. Поэтому на влажную салфетку положите семена и накройте ещё несколькими слоями. Главное, чтобы семена были не в воде, а просто лежали во влажной среде. Так прорастание происходит лучше всего и семечки не загниют. Если просто высыпать их в воду, тогда всхожесть в разы уменьшается. Может быть и так, что ни одна семечка не прорастет.

Сколько дней нужно, чтобы семена арбуза проросли? Если они хорошие, то проклюнутся через три дня.

"Но после трех дней замачивания дайте им еще 3-4 дня. Тогда даже те семена, которые еще не проклюнулись, "дойдут". Если в течение семи дней семена не проклюнулись, смело их выбрасывайте. Это уже бесполезный хлам", - рассказал садовод.

Далее семена нужно посадить. Арбуз, высаженный в мелкую емкость в один день с арбузом, высаженным в крупную емкость, даст ягоды на 7-10 дней позже.

"Высаживать можно и так, и так, но если вы хотите максимально рано получить арбуз, то стоит выбирать емкость покрупнее", - рассказал автор канала и добавил, что он получает первый урожай арбузов 7-10 июля.

По его словам, в большой емкости корневая система развивается раньше, поэтому и ягоду можно получить быстрее срока.

В фазе рассады арбуз должен быть не больше месяца. Максимум - 30 дней после того, как появились первые всходы, то есть семидольные листы.

Подкормки арбузов очень важны. Ни в коем случае не стоит кормить арбузы азотом, чтобы они сильно не разрастались.

За за 7-10 дней до высадки арбузы нужно подкормить древесной залой. В трёхлитровую банку нужно высыпать 200 грамм золы, залить кипяток и настаивать в течение суток. За это время всё ненужное оседает вниз, а соли калия растворяются и выглядят как жёлтая водичка. 200 мл этого раствора нужно вылить в двухлитровую баклажку, добавить до верха чистую воду и полить рассаду.

Что делать, если рассада арбузов вытянулась?

Если ваша рассада вытянулась, значит ей не хватает солнечного света. Если рассада вытянулась больше 10 см, то ее можно выбрасывать. Даже если она начнёт расти, урожай все равно будет слабенький.

На тридцатый день рассаду можно высаживать в открытый грунт.

Смотрите видео - Как вырастить арбуз на даче:

Ранее Главред писал, что делать с клубникой весной, чтобы позже наслаждаться ароматными ягодами. Садовод назвал три важных шага.

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У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео.

Канал посвящен секретам садоводства и огородничества.

"Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор.

Также под своими видео он поддерживает сборы для ВСУ.

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