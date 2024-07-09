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Домашний арбуз может перестать расти: что обязательно следует сделать с плодами

Юрий Берендий
9 июля 2024, 17:36
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Для достижения лучших результатов стоит учесть несколько важных аспектов ухода за этими плодами. Главред выяснил, почему не увеличиваются в размере арбузы.
Домашний арбуз может перестать расти: что обязательно следует сделать с плодами
Почему арбуз может перестать расти - как вырастить большой урожай арбузов / Коллаж Главред, фото: Reddit

Выращивание арбузов в домашних условиях может быть интересным и вознаграждающим опытом. Однако, часто случается, что домашние арбузы не достигают желаемого размера и сладости, оставляя садоводов разочарованными. О том, почему домашние арбузы не увеличиваются в размере плоды арбуза спросил один из пользователей на онлайн платформе Reddit.

Почему домашние арбузы маленькие

Мужчина, который профессионально занимается садоводством под ником @kristen опубликовал фото с собственного огорода и задался вопросом о том, почему не увеличиваются в размере плоды арбуза.

"Почему мой арбуз остается таким маленьким?", - написал он.

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Домашние арбузы часто бывают маленькими и не сладкими по нескольким основным причинам. В частности, специалисты по садоводству в ответ на вопрос мужчины рекомендуют попробовать ограничить количество арбузов, растущих на одной лозе, до 1 или 2 плодов до полного созревания, подобно тому, как обычно выращивают тыквы.

"Они также имеют тенденцию быть очень требовательными к подпитке, я имею в виду, что плоды обычно размером с мою голову любят, чтобы их удобряли по крайней мере раз в неделю, что может облегчить процесс срывания плодов", - отметил пользователь с ником @B-the-Excellent.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Кроме того, если предположить, что лоза арбуза не перегружена малые размеры арбуза могут быть связаны с несколькими причинами.

"Возможно, она была создана для такого размера. Например, сорт "Сахарная крошка" вообще не вырастает очень большим. Некоторые из них не вырастают больше дыни", - указывают садоводы.

  • Для развития арбузов нужны высокие температуры: 80-90 градусов по Цельсию. 60-70 градусов по Цельсию - это низкая температура.
  • Водный парадокс. Им нужно большое количество воды, но их корни не выдерживают переувлажнения.
  • Они предпочитают суглинистые, хорошо дренированные почвы, богатые питательными веществами.

"Любое из этих условий может привести к тому, что арбузы вырастут маленькими. Хотя это может быть просто невезением. Как и с любым другим растением, вы можете сделать все идеально, но иногда получается не так, как вы хотели", - резюмировали в комментариях.

Почему арбузы останавливаются в росте

Эксперт "Gardening know how" Элини Грант отмечает, что причиной мелких, деформированных плодов, виновником может быть заражение тлей.

"Тля действует как переносчик вируса мозаики. Дополнительными симптомами являются мелкие, пятнистые листья и короткие лозы. Тлю легко заметить, поскольку она выделяет липкую черную медвяную росу, которую можно увидеть. Ищите насекомых на нижней стороне листьев", - пишет она.

Как избавиться от тли на арбузах

Для борьбы с вирусом мозаики нужно избавиться от тли.

"Сначала удалите и уничтожьте зараженные растения, детрит и сорняки вокруг арбузов. Используйте инсектицидное мыло, чтобы избавиться от тли. Смешайте 2 ½ до 5 столовых ложек (37-74 мл) мыла на галлон воды и примените рано утром. Опрыскивайте как можно больше под листьями, а также на его поверхности. Повторяйте опрыскивание каждые четыре-семь дней до полного исчезновения тли", - советует Эмили Грант.

Кроме того, причиной малого размера домашних арбузов может быть плохое опыление.

"Опыление также играет важную роль в том, что арбузы не растут. Если погодные условия были неблагоприятными (слишком ветрено, дождливая погода или холод, чтобы пчелы могли вылететь) во время опыления, вы можете получить очень мало арбузов или вообще их не получить, и они могут быть невыносимо маленькими", - отметила эксперт.

Сколько растут арбузы

Эмили Грант указывает, что арбузы растут быстро, но им нужно не менее 70-130 дней для созревания.

"Кроме того, если на вашей лозе завязалось много плодов, возможно, вы захотите удалить некоторые из них. Если растение пытается выкормить много плодов, они никогда не достигнут больших размеров. Именно так выращивают гигантские тыквы. Только самый большой плод оставляют на лозе, чтобы он вызревал и вырастал до гигантских размеров. Попробуйте, как бы больно это ни было, снять с лозы все плоды, кроме нескольких, и посмотрите, не начнут ли они увеличиваться в размерах и весе", - советует эксперт по садоводству.

Что известно о платформе "Gardening know how"

"Gardening know how" - онлайн-платформа для садоводов, которую посещают ежегодно более 180 миллионов энтузиастов садоводства, чтобы найти информацию и вдохновение, необходимые для создания сада своей мечты. Ежедневно на сайте публикуется более 14 000 статей по садоводству и ответы на популярные вопросы самих садоводов.

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