Скоро роды: как выглядит беременная Анна Заворотнюк

Как сейчас выглядит дочь Анастасии Заворотнюк / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Кратко:

Как сейчас выглядит дочь актрисы Заворотнюк

Что она рассказала поклонникам

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк готовится в ближайшем будущем стать мамой.

Беременная молодая женщина на своей странице в Instagram устроила редкую сессию вопросов-ответов со своими фоловерами. Кроме того, она показала, как сейчас выглядит.

видео дня

В частности, Заворотнюк рассказала, что рожать ей уже совсем скоро.

Анна Заворотнюк готовится к родам / Фото Instagram/anna_zavorotniuk

К слову, Заворотнюк не раскрывает пол будущего малыша. Она говорит, что это вовсе не секрет, а просто она не хочет раскрывать подробности до его рождения.

Анна Заворотнюк готовится к родам / Фото Instagram/anna_zavorotniuk

Анна Заворотнюк готовится к родам / Фото Instagram/anna_zavorotniuk

Поклонники предполагают, что дочь умершей актрисы ждет девочку. Сама Анна Заворотнюк говорила, что пол не был для нее сюрпризом, ведь она и так чувствовала, кого ждет.

Анна Заворотнюк готовится к родам / Фото Instagram/anna_zavorotniuk

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Реклама

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред