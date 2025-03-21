Скоро роды: как выглядит беременная Анна Заворотнюк

Кратко:
- Как сейчас выглядит дочь актрисы Заворотнюк
- Что она рассказала поклонникам
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк готовится в ближайшем будущем стать мамой.
Беременная молодая женщина на своей странице в Instagram устроила редкую сессию вопросов-ответов со своими фоловерами. Кроме того, она показала, как сейчас выглядит.
В частности, Заворотнюк рассказала, что рожать ей уже совсем скоро.
К слову, Заворотнюк не раскрывает пол будущего малыша. Она говорит, что это вовсе не секрет, а просто она не хочет раскрывать подробности до его рождения.
Поклонники предполагают, что дочь умершей актрисы ждет девочку. Сама Анна Заворотнюк говорила, что пол не был для нее сюрпризом, ведь она и так чувствовала, кого ждет.
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Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.
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Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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