В США объяснили, почему ВСУ не помогут "Джавелины" при масштабном российском вторжении

В США оценили поставки "Джавелинов" ВСУ

В случае масштабного вторжения российской армии в Украину американские противотанковые комплексы "Джавелин" не внесут существенное изменение в ход боевых действий, заявил старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский.

"Я не думаю, что "Джавелины" могут что-то изменить в глобальном плане в этом конфликте, который, как и раньше, может быть таким, как мы прогнозировали 4 года ранее", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Эксперт отметил, что улучшение возможностей ВСУ произошло не за счет поставок американских "Джавелинов".

"Несомненно, украинские военные улучшили свои возможности и технику. Не только за счет "Джавелинов", но и в результате учений, в результате реформ, которые проводились в течение последних четырех лет", - добавил Чаусовский.

Напомним, ранее в ВМС рассказали, чем ответят России на море.