"Морские "джавелины" и не только": в ВМС рассказали, чем ответят России на море

Чем Украина ответит России на море

Украина готовит России отпор в Азовском море.

Уже разработана стратегию развития до 2035 года, которая предполагает среди прочего создание "москитного флота".

"…Есть такие ракеты, аналогичные сухопутным "джавелинам" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс). Есть морские "джавелины", только они более большой дальности… Тот же катер, который будет развивать скорость где-то 40 узлов, имея на борту таких 10 ракет, быстро вышел в район огневых позиций. Выстрелил, забыл и ушел спрятался", – пояснил в интервью Крым.Реалии командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, что означает "москитный флот".

Создать такой флот можно быстро и без больших денежных вложений, заверил он. И добавил, что ВСУ параллельно занимается и долгосрочными проектами.

Ранее разведка США предупредила, что напряжение между Украиной и Россией в Азовском и Черном морях будет усиливаться и дальше, "потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

Напомним, глава разведки раскрыл планы Кремля по Украине в 2019 году. Егор Божок назвал три сценария Москвы.

Читайте такжеЧто не так с новым мирным планом по ДонбассуВ свою очередь российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что широкомасштабная агрессия России против Украины сегодня невозможна, поскольку повлечет слишком большие издержки для путинской вертикали власти.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заговорил о мире с Россией. "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда", – заявил он.

Как сообщалось, эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море. Президенту РФ придется сцепить зубы и допускать прохождение украинских кораблей через Керченский пролив, утверждает политолог.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 24 украинских моряка (трое из них были ранены), украинцев арестовали.