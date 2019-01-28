Украинские боевые самолеты провели учения в небе над Азовом: опубликовано яркое видео

Боевые учения / скриншот из видео

Экипажи боевых самолетов из состава подразделений ВСУ, участвующих в Операции Объединенных Сил, провели учения в акватории Азовского моря.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минобороны. Согласно обнародованным данным, тренировки экипажей боевых самолетов по поддержке действий на море кораблей ВМС Украины и Госпогранслужбы прошли в соответствии с приказом командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Кроме того, известно, что во время учений летчики отработали наведение на морские цели с бортов украинских кораблей, находившихся на боевом дежурстве на Азове.

"Военные летчики, военные моряки и моряки ГНСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению", - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилось зрелищное видео учений, проведенных танкистами ВСУ.