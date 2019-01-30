Разведка США предупредила об усилении конфронтации между РФ и Украиной

30 января 2019, 08:46

Утверждается, что Россия и дальше продолжит дестабилизацию Украины в военной, экономической и политической сферах.

Азовское море
РФ и Украина усилят конфронтацию в Азовском и Черном морях – разведка США / Фото: NATO Maritime Command

Напряжение между Украиной и Россией в Азовском и Черном морях будет усиливаться и дальше, "потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

Об этом разведка США сообщила в своем масштабном отчете относительно основных угроз, которые стоят перед миром. Данный документ представил 29 января директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Утверждается, что Россия и дальше продолжит дестабилизацию Украины в военной, экономической и политической сферах, чтобы препятствовать Киеву интегрироваться в ЕС и усилить связи с НАТО.

Читайте такжеРоссия готовится к нападению на Украину – глава ООС"Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году", – отмечается в отчете.

Что касается масштабного нападения России на Украину, то такой вариант развития событий американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным" – по меньшей мере, в 2019 году.

Ранее глава разведки раскрыл планы Кремля по Украине в 2019 году. Егор Божок назвал три сценария Москвы.

Читайте такжеЧто не так с новым мирным планом по ДонбассуВ свою очередь российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что широкомасштабная агрессия России против Украины сегодня невозможна, поскольку повлечет слишком большие издержки для путинской вертикали власти.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заговорил о мире с Россией. "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда", – заявил он.

Как сообщалось, эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море. Президенту РФ придется сцепить зубы и допускать прохождение украинских кораблей через Керченский пролив, утверждает политолог.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 24 украинских моряка (трое из них были ранены), украинцев арестовали.

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Россия Украина Черное море Азовское море разведка США
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