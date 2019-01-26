Эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море

26 января 2019, 23:58

Президенту РФ придется сцепить зубы и допускать прохождение украинских кораблей через Керченский пролив, утверждает политолог.

Эксперт полагает, что Владимир Путин больше не будет шалить в Азовском море
Владимир Путин больше не будет шалить в Азовском море, полагает эксперт

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что президент РФ Владимир Путин больше не будет шалить в Азовском море, когда рядышком — в Черном море — присутствуют силы НАТО.

Глава РФ — человек, который глубоко презирает разного рода документы и правовые основы, он верит в силу и деньги, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, когда в Черном море появляются американские и еще какие-то эсминцы, Путин задираться не станет, опять-таки потому что есть существенная разница в весовых категориях, и он это прекрасно понимает. 

"У Украины абсолютно беспроигрышная позиция, потому что по всем правовым гарантиям, по всем договорам Азовское море принадлежит двум государствам — Украине и России. Соответственно, и Керченский пролив тоже принадлежит двум государствам", — отметил собеседник.

"И до тех пор, пока дело не выходило на международный уровень, Путин мог действовать в своих интересах. Но, как только там появятся международные наблюдатели и эсминцы, которые будут вести съемку, которые, может быть, даже получат мандат НАТО, чтобы контролировать ситуацию, Путин сразу поймет, что ему надо отступать", — подчеркнул эксперт.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к ПутинуОрешкин добавил, что если вдруг на море будет "горячая" война или какой-то очередной обстрел украинских суден, то это будет для российского лидера контрпродуктивно.

"Тогда немедленно Европейский Союз или даже Генассамблея ООН (потому что накипело) могут принять решение о международном контроле", — сказал политолог.

"Поэтому Владимиру Владимировичу придется сцепить зубы и допускать прохождение украинских кораблей через Керченский пролив, всячески мотая им нервы и пугая", — заявил он.

"Думаю, что в Азовское море натовские корабли не пойдут, потому что им нужно будет согласовывать путь и получать разрешение на прохождение в это море от России (ведь два государства владеют морем), а Россия, конечно же, разрешения не даст. Но, в любом случае, когда рядышком присутствует НАТО, Путин шалить не будет", — полагает собеседник.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 24 украинских моряка (трое из них были ранены), украинцев арестовали.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

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Россия НАТО Владимир Путин Азовское море Дмитрий Орешкин
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