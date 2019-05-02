Порошенко предложили переименовать Днепр обратно в Днепропетровск / radio24.ua

Пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко предложили переименовать Днепр обратно в Днепропетровск.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства. Пока у нее только 222 голоса из необходимых 25 тысяч.

Днепропетровском Днепр назывался в 1926-2016 годах. В 2016 году Днепропетровск в рамках декоммунизации был переименован в Днепр, а область по-прежнему называется Днепропетровской, поскольку названия всех регионов Украины закреплены в Конституции.

Ранее у Вятровича рассказали, как следует переименовывать Днепропетровскую область. По мнению представителя "Украинского института национальной памяти", новое название должно быть исторически и этнографически обоснованным.

Напомним, в ноябре 2018 года Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Ранее Верховная Рада Украины также одобрила законопроект, которым переименовала Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.

Сам Кировоград переименовали в Кропивницкий в 2016 году в рамках декоммунизационных процессов. Переименование города вызвало бурные протесты горожан.