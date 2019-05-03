Мэр Запорожья попал в больницу: названа причина

3 мая 2019, 14:00

Глава Запорожья через несколько дней выйдет на работу, сообщили в пресс-службе горсовета.

В горсовете Запорожья сообщили, что Владимир Буряк госпитализирован из-за того, что у него повысилось давление
Владимир Буряк госпитализирован из-за того, что у него повысилось давление, сообщили в горсовете Запорожья / facebook.com/Владимир Буряк

Мэр Запорожья Владимир Буряк попал в больницу из-за того, что у него повысилось давление.

Глава областного центра через несколько дней выйдет на работу, сообщили УНИАН в пресс-службе запорожского горсовета.

По данным агентства, в пресс-службе не подтвердили, что у градоначальника был инфаркт.

"Городской голова Владимир Буряк действительно госпитализирован… У городского головы повысилось давление, через несколько дней он выйдет на работу", — сообщили в ведомстве.

В четверг, 2 мая, запорожский журналист Богдан Василенко, ссылаясь на собственные источники, написал в Facebook, что мэр Запорожья, "похоже, слег с инфарктом".

Напомним, в ноябре 2015 года в Запорожье прошли выборы главы города, в избирательной гонке победил Владимир Буряк — за него проголосовали 58,48% избирателей (123 тысячи 683 человека).

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Запорожье инфаркт мэр Владимир Буряк
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