Губернатор, который кричал об угрозах

Запорожская область, оставаясь критически важной для безопасности страны в целом, недавно оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Причем инициировали их губернатор и мэр областного центра практически одновременно, пытаясь переключить внимание на своего оппонента, чем добились обратного эффекта.

Глава ОГА Константин Брыль заявил о том, что в Запорожской области зреет заговор против украинской государственности. Тем самым он подверг сомнению собственную компетентность, ведь, занимая весьма серьезные должности в СБУ, нынешний губернатор не мог не знать, что такие заявления должны сопровождаться последующими расследованиями и реальными мерами. Но на деле сразу после этих высказываний Брыль уезжает во второй в этом году отпуск, причем, не размениваясь на популярные у украинцев Кириловку и Бердянск, а сразу, как говорят, на самый дорогой курорт Европы — в Монако.

Помимо того, что подобный вид отдыха плохо соотносится с официальной зарплатой губернатора, это решение было подвергнуто резкой критике со стороны народного депутата Дмитрия Тымчука, который в своем разборе высказывания Брыля подчеркнул, что таким образом губернатор Запорожья нивелирует доверие не только к себе самому, но и к органам государственной власти. Тымчук добавил, что намерен направить депутатский запрос на имя главы Запорожской ОГА, чтобы тот подтвердил свои высказывания фактами. Также депутат заявил, что готов поднимать этот вопрос на заседании Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

После заявлений губернатора, 1 августа сотрудники СБУ провели обыски в Запорожском горсовете. Искали аппаратуру, с помощью которой информация из служебных кабинетов якобы передается "третьим лицам" и, в частности, на временно неподконтрольную территорию Украины. По словам представителей украинских спецслужб, подобная аппаратура была обнаружена в кабинетах замов мэра. Через нее в ночное время в ОРДЛО передавали информацию с ограниченным доступом. Мэр Запорожья Владимир Буряк уже успел назвать это личной местью со стороны ОГА, опять-таки апеллируя к тому, что подобные действия "определенных сил" портят репутацию города, который был и будет украинским.

То есть, фактически городская и областная власти, вместо ожидаемого сотрудничества, занимаются провокациями друг против друга, которые не достигают своих целей, а создают информационный шум вокруг области, прямо граничащей с фронтовым Донбассом. В случае реального обострения ситуации, велика вероятность, что ни силовые структуры, ни власти страны не придадут им значения и виной тому будут именно попытки губернатора привлечь внимание общественности к своей персоне, усвоенные, очевидно, из сказки о мальчике, который кричал "волки!".

Вот только в случае разработки такого сценария на кону окажется не личная безопасность губернатора, а жителей области, чьи близкие и сейчас находятся в зоне проведения АТО. Чего никак нельзя сказать о близких главы Запорожской ОГА: недавно СМИ и соцсети всколыхнул пост Константина Брыля в Facebook, где он рассказывает о том, что его сын присягнул другому государству став курсантом военно-морского училища в Мюрвике (Германия). И важно даже не то, что для бывшего служащего контрразведки обнародование такой информации — это непростительная ошибка, а искреннее непонимание в ответ на возмущение жителей Запорожской области: Брылю искренне не понятно, что такого в том, что сын губернатора области, которая понесла огромные военные потери, и чьи жители попали в АТО сразу же после начала российской агрессии, присягает другому государству ради обучения военному делу.

На этом фоне инициативы губернатора по проведению парада на День Независимости выглядят не только нецелесообразными, но и попросту лицемерными.

Но причина небывалой активности коммуникационной команды главы Запорожской ОГА вовсе не во внезапно проснувшейся обеспокоенности судьбой края, к которому Брыль никогда не имел ни малейшего отношения, но в итогах работы области. На Банковой все чаще задаются вопросом, а в чем состоит "сухой остаток" губернаторства г-на Брыля?

Показатели экономической эффективности (сектор реальной экономики и индекс потребительских цен) существенно провисли даже по сравнению с депрессивными соседними областями. Ухудшение произошло по группе финансовой самодостаточности и эффективности рынка труда. Отдельная тема — дороги и инфраструктура, где область хронически находится на последнем месте в Украине. Все это отображено в официальных рейтингах: рейтинге деятельности глав ОГА за первое полугодие этого года, составленном КИУ, Брыль находится на 16 строке. В рейтинге Кабмина по социально-экономическому развитию регионов Украины Запорожская область находится на 13-м месте, а в списке инвестиционной эффективности областей Украины ЕвроРейтинга по итогам первого квартала 2017 года промышленная область, имеющая огромный инвестиционный потенциал, занимает далеко не почетное 10-е место.

Цепляясь за должность, губернатор не брезгует никакими манипуляциями на самой главной теме для жителей региона — их безопасности. И это в то время как деятельность Запорожской ОГА оценивается экспертами как никогда низко, что находит наглядное подтверждение в работе облсовета, все больше напоминающей саботаж.

Вот только реальные угрозы, существующие в прифронтовых областях, рискуют воплотиться в провокации ближе ко Дню Независимости — подтверждением тому может служить обнародованная вчера информация СБУ о жительнице Мелитополя, которая была осведомителем ДНР. Но занятое своими дрязгами и бесконечными скандальными высказываниями руководство области может попросту не обратить на них внимание, создав все условия для дальнейшей эскалации.