В России поскандалили из-за предложенной Климкиным и Курковым альтернативы Бессмертному полку

3 мая 2019, 18:21

Известный писатель и глава МИД предложили украинскую версию мероприятия - с портретами погибших на Донбассе, пленников Кремля и репрессированных

9 мая-5

Между Украиной и Россией возник очередной скандал - на этот раз вокруг акции Бессмертный полк, которая ежегодно проходит в России 9 мая. Люди выходят на шествие с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой отечественной войне.

Писатель Андрей Курков предложил провести акцию "Бессмертный полк" с портретами убитых и пропавших без вести на Донбассе.

"Телеканал Интер от имени "Союза (умерших) ветеранов" настойчиво зовет телезрителей принять 9 мая участие в российской акции Бессмертный полк на которую деньги выделяет правительство РФ. В Киеве. Сбор в парке Славы. А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?", - написал писатель на своей странице в Facebook.

И чтобы никто не воспринял акцию, как альтернативную и противопоставление нынешних героев прошлым, Курков советует пройтись всем одной колонной.  

"Мне написали, что альтернативная акция на 9 Мая будет восприниматься, как противопоставление нынешних героев прошлым. А что вы думаете, если это будет одна колонна? Впереди портреты военнопленных моряков, Сенцова, Кольченко, Балуха и других украинских политзаключенных, а также пропавших без вести, убитых и посаженных в тюрьмы РФ крымских татар, убитых и пропавших без вести на Донбассе и при аннексии Крыма, а далее уже погибших во второй мировой войне, в ГУЛАГе, при депортациях из Западной Украины и Крыма. Впереди - наше настоящее, позади - наше прошлое", - уточнил писатель.

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Идея понравилась главе МИД Павлу Климкину. Но для полноты картины, уточняет глава внешнеполитического ведомства, стоит выйти с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий.

"Полностью поддерживаю идею. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - добавил министр иностранных дел.

В России на идею проведения альтернативной акции отреагировали бурно.

Так, спикер МИД РФ Мария Захарова вспомнила про бандеровцев.

"Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли", - посоветовала Климкину Захарова.

В Совете Федерации РФ тоже сделали заявление.

"Не надо святотатствовать, господин министр", - сказал российским СМИ член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

И добавил, что Климкину осталось сделать "один шаг" для того, чтобы признать итогом Второй мировой войны "поражение" Украины.

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9 мая бессмертный полк Павел Климкин Андрей Курков Мария Захарова
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