Пьяный депутат сбил насмерть АТОшника в Киевской области: все подробности аварии

7 мая 2019, 16:10

На момент аварии уровень алкоголя в крови депутата составлял 2,0 промилле

В понедельник, 6 мая, около 18:00 на дороге между Яготином и селом Сотниковка в Киевской области произошло ДТП c летальным исходом. Пьяный водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и снес мотоцикл Jawa, за рулем которого находился атошник, сообщили в отделе полиции области.

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители Сотниковки, погибли на месте. Ими оказались 57-летний отец и 32-летний сын. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По информации правоохранителей, за рулем Chevrolet Niva был 32-летний житель Яготина, депутат городского совета. На момент аварии уровень алкоголя в его крови составлял 2,0 промилле. Отметим, что пьяный депутат с места происшествия не уезжал. Он сразу был задержан. В прокуратуре решается вопрос о предъявлении ему подозрения в уголовном производстве.

Позже стало известно, что в этом ДТП погиб ветеран АТО - 32-летний Александр Омеляшко, и его отец. Александр воевал в составе батальона "Киевская Русь".

По информации "Фактов", Александр Омеляшко был в зоне АТО в 2014—2015 годах. Об этом изданию рассказал побратим погибшего Юрий Пята. Он прошел Чернухино, Никишино (населенные пункты вблизи Дебальцево), Дебальцевский плацдарм… Александр стоял на блокпосту "Балу" под Дебальцево (о героической обороне этого блокпоста даже снимали фильм. — Авт.) Он демобилизовался в 2015 году.

Напомним, ранее в селе Жежелев Казатинского района Винницкой области столкнулись два легковых автомобиля — Mazda и Fiat Doblo, погибли четыре пассажира, а водители — пострадали.

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ДТП депутат АТОшник
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