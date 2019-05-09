Заломили руки, разбили камеры: на Волыни журналистов атаковали на дне рождения чиновника

На Волыни напали на журналистов / ТСН

В Волынской области журналисты телерадиокомпании Аверс пострадали при попытке съемки дня рождения руководителя пункта пропуска Ягодин Александра Оникийчука.

Инцидент произошел в ресторане Лемарк в селе Свитязь Шацкого района, при этом журналистам угрожали, а также им заломили руки, забрали телефоны и сломали камеры.

"Мы пытались пообщаться с чиновниками, но на нас напали агрессивно настроенные мужчины, которые, как известно, являются таможенниками. Они избили нашего оператора, избили водителя, у которого забрали банковские карточки и документы на автомобиль", - рассказали пострадавшие журналисты.

Ранее сообщалось, что в Черкассах журналиста Вадима Комарова жестоко избили, в результате пострадавший в тяжелом состоянии попал в реанимацию.