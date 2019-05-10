Водитель уснул за рулем: двое военных насмерть разбились в Киеве по пути домой

В аварии погибли военные / Информатор

Двое военнослужащих разбились насмерть в ужасном ДТП в Киеве в пятницу, 10 мая, на Окружной дороге у Обойного рынка.

По информации полиции, ДТП произошло около 7:00. Водитель автомобиля ВАЗ с пассажиром двигались по Окружной дороге в сторону Академгородка. У Обойного рынка легковой автомобиль на полной скорости врезался в припаркованный на крайней правой полосе грузовик MAN.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина-водитель ВАЗ уснул за рулем во время движения. Говорят, удар был такой силы, что оба мужчины, которые находились в салоне легкового автомобиля, получили травмы, несовместимые с жизнью. И водитель, и пассажир ВАЗ были военными. По предварительной информации, они возвращались домой в город Каменец-Подольский с учений Объединенных сил, сообщил Информатор.

Напомним, ранее на дороге между Яготином и селом Сотниковка в Киевской области произошло ДТП c летальным исходом. Пьяный водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и снес мотоцикл Jawa, за рулем которого находился атошник.