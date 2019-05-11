Ранение нардепа на Одесчине: суд принял решение по стрелку

суд, молоток / delate.info

Овидиопольский районный суд Одесской области в пятницу, 10 мая, избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Александра Урбанского.

Райсуд решил, что задержанный должен находиться под стражей, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесчины.

По данным агентства, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания в следственном изоляторе сроком на 60 суток. Суд решил, что стрелок не может выйти на свободу под залог.

Ранее СМИ писали, что 7 мая в селе Санжейка в гостинице Хуторок у Зины бывший глава Белгород-Днестровской районной госадминистрации, экс-муж руководителя департамента финансов Одесской областной госадминистрации Марины Зинченко Владимир Зинченко выстрелил в Александра Урбанского. Народный избранник был ранен в ногу.