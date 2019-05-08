На Одесчине ранили нардепа: СМИ назвали имя пострадавшего и стрелка

На Одесчине ранили нардепа Александра Урбанского, узнали журналисты / urbansky.od.ua

В Овидиопольском районе Одесской области во время конфликта с директором отеля выстрелили в народного депутата, и ранили его в ногу.

На месте ранения нардепа правоохранители нашли гильзы от устройства травматического действия, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По данным ведомства, задержан мужчина, подозреваемый в ранении нардепа. Во время обыска у него нашли еще несколько единиц незарегистрированного оружия.

Стрельба произошла вечером 7 мая в селе Санжейка в гостинице Хуторок у Зины, пострадал нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Урбанский, сообщили УНИАН в полиции.

Собеседник добавил, что в народного избранника из травматического пистолета стрелял бывший глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации, экс-муж руководителя департамента финансов Одесской ОГА Марины Зинченко Владимир Зинченко.

"…ссора произошла из-за супруги депутата, которая якобы вместе с подругами вела себя как-то не так, из-за чего владелец гостиницы сделал им замечание. За жену заступился нардеп, началась ссора, в ходе которой был применен травмат", — отметил правоохранитель.

По другим сведения, конфликт возник из-за того, что хозяин отеля якобы оскорбил жену депутата.

В полиции начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), также копы планировали начать производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

На Одесчине ранили нардепа Александра Урбанского, узнали журналисты / od.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 3 мая в Глевахе (находится под Киевом) четверо неизвестных злоумышленников в темной одежде и в балаклавах проникли в дом нардепа Павла Пинзеника, связали хозяев жилья и, пригрозив применить насилие, заставили отдать крупную сумму в иностранной валюте.