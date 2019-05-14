Посол Израиля: информация о совместном с Украиной производстве оружия - фейк

14 мая 2019, 01:28

Йоэль Лион назвал сообщение вырваным из контекста.

Йоэль Лион
Йоэль Лион / Главред

Израиль не намерен запускать совместное с Украиной производство какого-либо вида оружия и беспилотников, заявил в эфире телеканала Прямой посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

Он отметил, что его слова были, скорее всего, вырваны из контекста.

"Израиль помогает Украине во многих областях. Мы помогаем Украине в госпиталях для реабилитации, способствуем свободной экономической торговле. Я не знаю, какая газета напечатала этот материал, но это, безусловно, было вырвано из контекста и никогда я такого не говорил", - сказал Лион.

Он отметил, что пока депутат Борислав Береза не спросил его об этой информации, он ничего не слышал об этом.

"Я даже не слышал про это ничего. Это фейковая новость, именно так распространяются неправдивые новости, возможно, кто-то хочет повредить отношениям Украины и Израиля", - заявил посол.

Как сообщалось 2 мая, Турция поставит Украине тепловизоры для систем противотанкового вооружения.

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оружие вооружение Израиль Украина Йоэль Лион
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