40% украинцев симпатизируют России, а каждый восьмой позитивно относится к Путину

Флаги, Украина, Россия / "Фокус"

Каждый восьмой житель Украины (12%) позитивно относится к Владимиру Путину. Еще почти столько же (17%) воспринимают российского президента нейтрально. Это показали последние социологические опросы, проводившиеся с 30 апреля по 10 мая.

Лидером симпатий среди иностранных политиков украинцы назвали президента Беларуси. 53% воспринимают его позитивно. Для сравнения, Ангеле Меркель симпатизируют лишь 41% взрослых украинцев, Дональду Трампу — 23%.

Что касается отношения к России, то здесь результаты оказались еще более поразительными.

Позитивно относятся к РФ 40% украинцев, причем 9% оценили свое отношение как "очень позитивное", 31% - как "скорее позитивное". Число симпатиков государства-агрессора высоко во всех возрастных группах, но больше всего таковых среди тех, кому за 60 лет. На востоке, на Донбасс и на юге Украины позитивное отношение превалирует над негативным. В южных регионах симпатиков России втрое больше, чем противников (74% и 24%).

Опрос проводился центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и социологической группой "Рейтинг". Опросом были охвачены 24 области Украины и Киев. Опрошены три тысячи респондентов. Погрешность выборки 1,8%.

Напомним, ранее Главред сообщал, три четверти украинцев хотят, чтобы президент Украины провел прямые переговоры с Россией для достижения мира на Донбассе.