75% украинцев за прямые переговоры Зеленского и Путина по миру на Донбассе

Путин / Reuters

Три четверти украинцев хотят, чтобы президент Украины провел прямые переговоры с Россией для достижения мира на Донбассе.Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

"75% считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с РФ: 50,8% ответили "определенно да" и 24,2% - "скорее, да". Не согласны с этим 16% и 9% не определились", - сказано в сообщении.

55,4% высказали мнение, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен встретиться с руководителями так называемых "ЛДНР".

Треть опрошенных (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) - колеблются в ответе.

Отметим, что среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей наибольший уровень поддержки имеет "Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины" (39,9%).

Этот вариант лидирует во всех макро-регионах, кроме Западного.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента 1500 с использованием бумажной анкеты и 1500 с использованием анкеты на планшете. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и ​​соотношении переменных от 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 составляют 1,10 - 1,83 процента.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что готов встретится с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.

Также ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно выдвинуть ультиматум российскому коллеге Владимиру Путину.