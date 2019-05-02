Экс-депутат Госдумы сказал, какой ультиматум Зеленский должен выдвинуть Путину

2 мая 2019, 07:15

Не стоит ждать очередной гадости от президента РФ, отметил российский оппозиционер.

Экс-депутат Госдумы полагает, что Владимир Зеленский должен поставить ультиматум Владимиру Путину
Владимир Зеленский должен выдвинуть ультиматум Владимиру Путину, полагает экс-депутат Госдумы / Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно выдвинуть ультиматум российскому коллеге Владимиру Путину.

Зеленский должен потребовать от властей России на протяжении недели покинуть территорию Крыма и части Донбасса и пригрозить переходом Украины в состояние войны, рассказал политик, отвечая на вопросы интернет-пользователей, и опубликовал видео с ответами на своем канале в YouTube.

По словам экс-депутата, Украина может устроить РФ экономическую блокаду.

"…ультиматум, который Зеленский должен предъявить России, Путину, даже ультиматумом его можно не называть, чтобы не пугать никого, — в течение недели покинуть территорию Крыма и востока Украины либо — это состояние войны", — сказал Боровой.

Политик подчеркнул, что "на этот период прекращаются все экономические отношения, ну, поскольку состояние войны, вентиль закручивается — и нефтяной, и газовый вентиль закручивается, пока что-то зависит от Украины". 

"И обращение ко всем государствам европейским поддержать Украину в ее экономической блокаде государства, агрессивно захватывающего территории соседних государств — Грузии, Молдовы, пока не Латвии, но уже там какие-то намеки на это были, пока не Финляндии, но уже тоже были какие-то намеки… политика нужна, нужно не ждать очередной гадости от Путина, а проводить политику…", — заявил он.Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. После президентских выборов новым украинским лидером стал Петр Порошенко.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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