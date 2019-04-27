Путин рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским

Владимир Путин готов встретится с Владимиром Зеленским / Reuters

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что готов встретится с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть один способ - это исполнение Минских соглашений", - сказал Путин.

По его словам, Зеленский в ходе избирательной компании заявлял о том, что тот не собирается подписывать указ об амнистии для боевиков на Донбассе и не согласен с предоставлением особого статуса ОРДЛО, но это является "ключевой частью Минского соглашения" для решения "проблемы "ЛНР" и "ДНР", передает УНИАН.

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"Я бы удовольствием задал бы ему эти вопросы и подискутировал на эту тему", - сказал Путин.

По его словам, в Украине ждут решения конфликта, поскольку "устали от него" и ждут от нового руководства решения этих задач.

Ранее Путин заявил, что Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.