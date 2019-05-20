От грозы до +30⁰: синоптик дала прогноз погоды в Украине на вторник

Какой будет погода в Киеве и Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 21 мая будет дождливой (и даже с грозами) и прохладной.

Осадки наиболее вероятны в западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Кропивницкой областях. Пройдут дожди также в Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму. Во время гроз вероятны сильные порыв ветра.

На остальной территории осадки не прогнозируются, уточнила синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram.

Что касается температуры воздуха, днем на западе столбики термометров опустятся до +15-22 градусов, на севере – до +19-23 градусов. По-прежнему жарко будет на юге и востоке – до +25-30 градусов.

Погода в Киеве 21 мая будет ветреной и прохладнее, чем сегодня: температура воздуха снизится до +22-23 градусов. Вероятен дождь с грозой.

При этом людей ждет следующий этап магнитных бурь – с 20 по 25 мая. Он менее катастрофичен, чем предыдущий. Основной удар придется на психоэмоциональное, а не физическое состояние людей.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Синоптик Леонид Горбань назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.